США: 90 минут без зрителей и вступительных речей, правила дебатов между Уолзом и Вэнсом

Дебаты продолжительностью девяносто минут, без присутствия публики в студии и без вступительных заявлений. Таковы правила дебатов, которые должны состояться завтра вечером в 21:00 по нью-йоркскому времени, между двумя кандидатами на пост вице-президента Соединенных Штатов, сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом и губернатором Миннесоты Тимом Уолзом. Об этом объявила компания Cbs News, которая будет принимать и транслировать телевизионные дебаты через три недели после объявления о дебатах между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Телекомпания подчеркнула, что ''оставляет за собой право отключать звук микрофонов кандидатов", которые, однако, в отличие от того, что происходило на президентских дебатах, будут оставаться включенными.

В заявлении Cbs также поясняется, что Уолз будет появляться на экранах телезрителей справа, а Вэнс - слева. Как действующий кандидат от Демократической партии, Уолз первым появится на сцене Cbs Broadcast Center. У кандидата, которому будет задан вопрос, будет две минуты на ответ, а у другого кандидата будет две минуты на реплику. Обоим кандидатам также будет предоставлена одна дополнительная минута для дальнейших аргументов, и даже две, если модератор сочтет это целесообразным для завершения мысли. При этом кандидатам не будет разрешено взаимодействовать с персоналом во время перерывов. У каждого кандидата будет по две минуты на заключительное слово. Обоим будут предоставлены ручка, блокнот и бутылка воды, но использование реквизита или заранее написанных заметок не допускается.

Во время телевизионных дебатов запланировано два рекламных перерыва по четыре минуты каждый. Модераторами дебатов выступят ведущая 'Cbs Evening News' и главный редактор Нора О'Доннелл и модератор 'Face the Nation' и главный иностранный корреспондент Маргарет Бреннан.