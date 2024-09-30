Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Lunedì 30 Settembre 2024
Aggiornato: 17:39
10 ultim'ora BREAKING NEWS

США: 90 минут без зрителей и вступительных речей, правила дебатов между Уолзом и Вэнсом

30 settembre 2024 | 17.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Дебаты продолжительностью девяносто минут, без присутствия публики в студии и без вступительных заявлений. Таковы правила дебатов, которые должны состояться завтра вечером в 21:00 по нью-йоркскому времени, между двумя кандидатами на пост вице-президента Соединенных Штатов, сенатором от Огайо Джей Ди Вэнсом и губернатором Миннесоты Тимом Уолзом. Об этом объявила компания Cbs News, которая будет принимать и транслировать телевизионные дебаты через три недели после объявления о дебатах между кандидатами в президенты Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Телекомпания подчеркнула, что ''оставляет за собой право отключать звук микрофонов кандидатов", которые, однако, в отличие от того, что происходило на президентских дебатах, будут оставаться включенными.

В заявлении Cbs также поясняется, что Уолз будет появляться на экранах телезрителей справа, а Вэнс - слева. Как действующий кандидат от Демократической партии, Уолз первым появится на сцене Cbs Broadcast Center. У кандидата, которому будет задан вопрос, будет две минуты на ответ, а у другого кандидата будет две минуты на реплику. Обоим кандидатам также будет предоставлена одна дополнительная минута для дальнейших аргументов, и даже две, если модератор сочтет это целесообразным для завершения мысли. При этом кандидатам не будет разрешено взаимодействовать с персоналом во время перерывов. У каждого кандидата будет по две минуты на заключительное слово. Обоим будут предоставлены ручка, блокнот и бутылка воды, но использование реквизита или заранее написанных заметок не допускается.

Во время телевизионных дебатов запланировано два рекламных перерыва по четыре минуты каждый. Модераторами дебатов выступят ведущая 'Cbs Evening News' и главный редактор Нора О'Доннелл и модератор 'Face the Nation' и главный иностранный корреспондент Маргарет Бреннан.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
New York senatore dell'Ohio JD Vance regole del dibattito audio dei microfoni dei candidati candidati alla vicepresidenza per primo candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti
Vedi anche
News to go
Elezioni provinciali 2024, risultati e i presidenti eletti
News to go
Incidenti sul lavoro, al via patente a punti nei cantieri
News to go
Milano, arrestati i capi ultras di Inter e Milan
News to go
Masotelioma, nel 2021 in Ue 2.380 decessi prevenibili
News to go
Libano, Mikati: "Fermare guerra sterminio di Israele"
News to go
Cdm, via libera decreto contro violenze ai sanitari. Nordio: "Effetto deterrente"
News to go
Elezioni provinciali 2024, 29 settembre election day
News to go
Giornata mondiale del turismo, i dati dell'estate 2024
News to go
Meteo, Italia divisa in due
News to go
Israele, Meloni: "Affermiamo diritto di difendersi ma rispetti diritto internazionale"
News to go
Raid israeliani in Libano, ultime news
News to go
Parigi 2024, Mattarella: "Eccellente stato di salute dello sport italiano"


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza