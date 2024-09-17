Япония: более 95 тысяч долгожителей старше 100 лет, почти 90% из них - женщины

Более 95 тысяч японцев старше 100 лет, причем большинство из них, почти 90%, - женщины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня правительством Токио. По состоянию на 1 сентября, говорится в сообщении министерства здравоохранения, в Японии зарегистрировано 95 119 долгожителей, что на 2 980 человек больше, чем годом ранее. Из них, по данным ведомства, 83 958 женщин и 11 161 мужчина. Кроме того, как сообщает Исследовательская группа по геронтологии, в Японии проживает самый старый человек в мире. Это Томико Итоока, родившаяся 23 мая 1908 года, которой исполнилось 116 лет. По данным министерства внутренних дел, Итоока проживает в доме престарелых в Асия, префектура Хиого, на западе Японии.

Подтверждая тенденцию к старению населения, в сообщении министерства здравоохранения также указывается, что число людей старше 65 лет достигло рекордного уровня в 36,25 миллиона человек, что составляет 29,3 процента населения Японии. По последним демографическим данным, опубликованным правительством Токио, общая численность населения страны составила 124 миллиона человек, что на 595 тысяч меньше, чем в предыдущем отчете.