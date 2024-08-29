Мешааль, «ХАМАС должен возобновить атаки смертников против Израиля»

«Возобновить атаки смертников» против Израиля в ответ на широкомасштабную военную операцию Израиля в Сирии и войну, продолжающуюся в секторе Газа с 7 октября. Об этом заявил Халед Мешааль, предшественник Исмаила Хании на посту главы политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 год, на конференции в Стамбуле, Турция. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Нынешняя ситуация - это «открытый конфликт», с которым необходимо бороться, сказал Мешааль, призвав сторонников ХАМАС «принять участие на различных фронтах в нынешнем сопротивлении сионистскому образованию».