Россия: в Думе законопроект об отмене уголовного преследования в отношении призывников и мобилизованных

Участие заключенных и осужденных за уголовные преступления в специальной военной операции должно быть оформлено официально, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ссылаясь на законопроект, внесенный сегодня в Думу, который предусматривает освобождение от уголовного преследования лиц, подписавших контракт о прохождении военной службы по призыву или мобилизованных, а также разрешение лицам, находящимся под следствием, подписывать контракты с вооруженными силами. «Действительно, многие обвиняемые и осужденные подписали контракты на участие в специальной военной операции, но необходимо юридически оформить различные аспекты», — добавил Песков.