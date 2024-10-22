Тайвань: новые военные маневры Китая у берегов острова, "учения с боевой стрельбой"

Напряженность в Тайваньском проливе остается высокой. Китайские военные начали в последние часы маневры с применением боеприпасов вблизи фактически независимого острова, который Пекин считает "мятежной провинцией" и для которого он хочет "воссоединения". Тайбэй считает учения, которые проходят после учений в середине месяца с рекордным количеством самолетов и военно-морских подразделений вокруг Тайваня и участием береговой охраны, "угрозой" стабильности в регионе.

О маневрах было объявлено вчера Китайской администрацией морской безопасности Пинтаня, населенного пункта в китайской провинции Фуцзянь (на востоке азиатского гиганта), которая сообщила об учениях с применением боеприпасов в течение четырех часов на площади около 150 квадратных километров. Зона "военных игр" находится в сотне километров от острова.

Министерство обороны Тайбэя подтвердило, что следит за "деятельностью и военными намерениями" азиатского гиганта. По мнению острова, эти маневры могут быть частью "тактики Пекина по усилению запугивания" в Тайваньском проливе, через который на выходных прошел американский и канадский военный корабль в рамках транзитов, регулярно осуществляемых США и их союзниками, которые всегда осуждались Пекином.