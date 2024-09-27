Австрия: Хафез, «крайне правые добились нормализации расизма»

После победы на выборах в Европарламент в июне крайне правая Австрийская партия свободы (АПС) воспользовалась этой возможностью, чтобы потребовать назначения комиссара ЕС по «ремиграции», которому будет поручено контролировать принудительное возвращение мигрантов. Запрос остался без ответа, — отмечает Фарид Хафез, старший научный сотрудник Джорджтаунского университета, которого цитирует Guardian, — в разительном контрасте с тем, что произошло в Германии, где за несколько месяцев до этого обвинения в адрес членов крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в участии в секретной встрече, на которой обсуждалась ремиграция, попали в заголовки газет и побудили десятки тысяч людей выйти на улицы в знак протеста.

В Австрии «не было никаких протестов», осуждает Хафез, говоря о «нормализации расизма, которой удалось добиться крайне правым, и которая стала обычной частью повседневной политической жизни Австрии».

Хотя опросы общественного мнения показывают, что АПС не сможет обеспечить себе абсолютного большинства голосов на парламентских выборах в воскресенье и, следовательно, ей придется договариваться с партнером по коалиции о формировании правительства, ее многолетний приход к власти поверг многих в стране в шок. «Партия свободы — это, с исторической точки зрения, партия, основанная бывшими нацистами для бывших нацистов», — говорит австрийский политолог, работающий с «Инициативой моста» Джорджтаунского университета, многолетним исследовательским проектом по исламофобии. «Я считаю, что в конечном итоге не стоит недооценивать тот факт, что эти люди происходят из глубоко расистской идеологии». (следует)

В первые три десятилетия своего существования партия оставалась маргинальной. В начале 2000-х годов она сделала ставку на антиисламскую риторику, чтобы попытаться получить голоса, разжигая страх. Когда стратегия оказалась выигрышной, консервативная партия — Австрийская народная партия (АНП) — последовала ее примеру. «В некотором смысле, мы стали свидетелями того, что исламофобия стала настолько распространенной, что перестала быть уделом лишь крайне правых».

Около 700 000 человек в Австрии, от практикующих мусульман до людей с мусульманским прошлым, оказались вынуждены нести бремя этих высказываний: «Мусульмане находятся в небезопасном положении», — осуждает он. Проблема усугубляется австрийскими нормами о гражданстве, которые являются одними из самых строгих. По сути, по словам Хафеза, они являются «легкой мишенью, и никто не отвечает».

По мнению австрийской НПО «Гражданское мужество и борьба с расизмом», или Zara, влияние этой политической риторики было «явно и глубоко ощутимо» для многих в Австрии и привело, среди прочего, к поджогам центров для беженцев и насилию со стороны полиции. «Такая политическая риторика узаконивает язык вражды, дискриминацию и насилие, которые часто направлены против женщин в хиджабах, просителей убежища и BIPOC (черных, коренных жителей и цветных людей), — объясняют ее сторонники, которых цитирует британская газета. Если выборы в воскресенье приведут к власти правительство во главе с АПС, организации, оказывающие жизненно важную поддержку этим сообществам, могут быть ослаблены.