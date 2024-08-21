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Россия: премьер Китая: "Готовы к более тесному сотрудничеству, к новой эре отношений"

21 agosto 2024 | 15.01
Redazione Adnkronos
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Китай "готов работать с Россией над укреплением конкретного и всестороннего сотрудничества". Эти слова произнес премьер Госсовета КНР Ли Цян, прибывший вчера в Москву для участия в 29-й встрече глав правительств двух стран, связанных "партнерством", которое было названо "безграничным". Теперь заявленная цель, по словам Ли, процитированным китайским агентством "Синьхуа", состоит в том, чтобы "вывести на новый уровень глобальное стратегическое партнерство и координацию между Китаем и Россией в новую эпоху".

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Tag
premier cinese partnership strategica partnership capo del governo
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