Россия: премьер Китая: "Готовы к более тесному сотрудничеству, к новой эре отношений"

Китай "готов работать с Россией над укреплением конкретного и всестороннего сотрудничества". Эти слова произнес премьер Госсовета КНР Ли Цян, прибывший вчера в Москву для участия в 29-й встрече глав правительств двух стран, связанных "партнерством", которое было названо "безграничным". Теперь заявленная цель, по словам Ли, процитированным китайским агентством "Синьхуа", состоит в том, чтобы "вывести на новый уровень глобальное стратегическое партнерство и координацию между Китаем и Россией в новую эпоху".