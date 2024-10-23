Ливан, ЦАХАЛ отдал приказ о срочной эвакуации жителей Тира

ЦАХАЛ распространил уведомление о срочной эвакуации жителей Тира в Ливане в преддверии авиаударов по объектам «Хезболлы». «Деятельность «Хезболлы» вынуждает ЦАХАЛ действовать в районе, где вы находитесь. ЦАХАЛ не хочет причинять вам вреда», - заявил полковник Авичай Адраи, арабоязычный представитель ЦАХАЛ, в X рядом с картой районов, по которым будет нанесен удар. «Вы должны немедленно покинуть зону, обозначенную красным, и направиться на север, к реке Авали. Тот, кто находится рядом с персоналом, сооружениями и оружием «Хезболлы», подвергает свою жизнь опасности!».