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13 settembre 2024 | 15.37
Redazione Adnkronos
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Канцлер Германии Олаф Шольц нацелен на новый срок полномочий и рассчитывает возглавить СДПГ также на федеральных выборах 2025 года. Но его планам противостоит значительная часть немецкой общественности: согласно опросу YouGov для 'Sueddeutsche Zeitung', только 20 процентов опрошенных респондентов поддерживают такую ​​гипотезу, 68% не одобряют новую гонку Шольца за пост канцлера.

Среди тех же избирателей, которые в 2021 году решили поддержать Социал-демократическую партию (СДПГ) канцлера, доля противников нового срока Шольца почти вдвое превышает долю сторонников (60% против 31%). Несмотря на эти данные, Шольц продолжает идти своим путем: на прошлой неделе он подтвердил свое намерение баллотироваться на пост канцлера на выборах 2025 года, несмотря на то, что его коллега по партии, министр обороны Борис Писториус, является более популярным.

Шольц настроен оптимистично. "Я твердо убежден, что СДПГ и я получим сильный мандат на формирование следующего правительства в 2025 году", - заявил он газете 'Tagesspiegel'. Шольц, который назвал себя стайером, также подчеркнул, что Писториус также поддерживает его в этом начинании: "Как и многие другие, он также хочет, чтобы я снова баллотировался на пост канцлера".

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Tag
cancelliere tedesco sondaggio YouGov corsa di Scholz Sozialdemokratische Partei Deutschlands
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