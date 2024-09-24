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Северная Корея: США, Япония и Южная Корея, 'угроза сотрудничества с Россией'

24 settembre 2024 | 10.24
Redazione Adnkronos
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Правительства Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи "подтверждают свою приверженность институционализации трехстороннего сотрудничества" перед лицом растущих военных связей между Пхеньяном и Москвой. Об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и его японский и южнокорейский коллеги Йоко Камикава и Чо Тэ Ен на встрече в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Три главы МИД обсудили необходимость тесной координации для реагирования на усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое угрожает стабильности Северо-Восточной Азии и Европы", - говорится в заявлении представителя Мэттью Миллера. Они также отвергли "любые односторонние попытки изменить статус-кво" в Индо-Тихоокеанском регионе, имея в виду территориальные споры Китая с другими странами в Южно-Китайском море. Наконец, они заверили, что их позиция по вопросу о Тайване "остается неизменной", настаивая на важности поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе как "необходимого элемента безопасности и процветания международного сообщества".

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Tag
governi di Stati Uniti omologhi giapponese cooperazione Corea Corea del Sud
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