Северная Корея: США, Япония и Южная Корея, 'угроза сотрудничества с Россией'

Правительства Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи "подтверждают свою приверженность институционализации трехстороннего сотрудничества" перед лицом растущих военных связей между Пхеньяном и Москвой. Об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и его японский и южнокорейский коллеги Йоко Камикава и Чо Тэ Ен на встрече в кулуарах 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Три главы МИД обсудили необходимость тесной координации для реагирования на усиление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, которое угрожает стабильности Северо-Восточной Азии и Европы", - говорится в заявлении представителя Мэттью Миллера. Они также отвергли "любые односторонние попытки изменить статус-кво" в Индо-Тихоокеанском регионе, имея в виду территориальные споры Китая с другими странами в Южно-Китайском море. Наконец, они заверили, что их позиция по вопросу о Тайване "остается неизменной", настаивая на важности поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе как "необходимого элемента безопасности и процветания международного сообщества".