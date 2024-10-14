Китай: самолеты и военные корабли вокруг Тайваня, решительное осуждение со стороны Тайбэя

Самолеты и военные корабли были мобилизованы китайскими вооруженными силами вокруг Тайваня для проведения ''военных учений''. Об этом сообщило министерство обороны Пекина, пояснив, что учения под названием «Объединенный меч 2024B» «служат для проверки оперативной совместимости войск театра военных действий».

Власти Тайбэя выразили «решительное осуждение» того, что они назвали «иррациональными и провокационными действиями», и «направили адекватные силы для ответных действий с целью защиты свободы и демократии и защиты суверенитета» Тайваня.