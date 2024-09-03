Германия: опрос, СвДП не проходит в Бундестаг, если бы выборы проводились в воскресенье

Свободные демократы из СвДП не вошли бы в Бундестаг, если бы в следующее воскресенье состоялись выборы в федеральный парламент Германии. Зеленые потеряли бы голоса, в то время как АдГ и ХСС выросли. Таков результат первого опроса по голосованию на федеральном уровне, проведенного после региональных выборов, состоявшихся в воскресенье в Тюрингии и Саксонии.

Согласно опросу Insa, о котором пишет Bild, СвДП - получившая катастрофические результаты в Тюрингии и Саксонии - набрала бы 4,5%, что на 0,5% ниже проходного барьера, потеряв один процентный пункт по сравнению с прошлой неделей. На один процентный пункт упали и Зеленые, которые набрали бы 10,5%. На 0,5% выросли как АдГ с 19%, так и ХСС с 9,5%. СДПГ набрала бы 15%, блок ХДС/ХСС остался бы самой сильной партией с 31,5%, Левые не прошли бы в Бундестаг со своими 2,5% (-0,5%). Остальные партии получили бы 7,5% (+1,5%).