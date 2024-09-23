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Великобритания: вступает в силу запрет на ножи «зомби» и мачете

23 settembre 2024 | 15.04
Redazione Adnkronos
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Завтра в Великобритании вступает в силу запрет на владение ножами «зомби» и мачете. У тех, у кого они есть, есть четыре недели, чтобы сдать оружие в полицию и местные органы власти. Правительство Великобритании планирует в будущем запретить также и ниндзято.

По данным полиции, число преступлений с использованием мачете, мечей или ножей «зомби» в Великобритании за пять лет практически удвоилось. Данные, полученные Би-би-си, показывают, что в 2023 году эти три вида оружия упоминались в более чем 14 000 преступлений, зарегистрированных полицией Англии и Уэльса. В 2019 году было зарегистрировано 7 159 преступлений с применением этого вида оружия. Почти 10 000 преступлений, зарегистрированных в 2023 году, были связаны с мачете, что вдвое больше, чем пять лет назад, сообщила телекомпания.

За последние месяцы в Соединенном Королевстве произошло несколько случаев нападения с применением ножа. Самый серьезный произошел в июле в Саутпорте, недалеко от Ливерпуля, где 3 девочки были убиты и еще 10 получили ранения во время танцевального мероприятия, посвященного музыке Тейлор Свифт. Самый недавний, 12 августа в Лондоне, в самом центре Лестер-сквер, привел к ранению женщины и девочки.

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Tag
spade ninja divieto di coltelli arma divieto
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