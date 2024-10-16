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США: не только Маск, другие миллиардеры помогают Трампу противостоять рекордным фондам Харрис

16 ottobre 2024 | 18.18
Redazione Adnkronos
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В своей попытке вернуться в Белый дом Дональд Трамп может рассчитывать на поддержку не только самого богатого человека в мире Илона Маска, но и других американских супермиллиардеров, чтобы противостоять рекордному сбору средств Камалы Харрис, который составил миллиард долларов с тех пор, как она стала кандидатом в конце июля.

Согласно документам, поданным в Федеральную избирательную комиссию, в то время как «технологический миллиардер» внес 75 миллионов долларов за последние три месяца, Мириам Адельсон, израильско-американская вдова магната казино Шелдона Адельсона, пожертвовала 95 миллионов долларов за тот же период. Адельсон, которая вместе с мужем, скончавшимся в 2021 году, была одним из главных финансистов республиканцев в последнее десятилетие, является спонсором Super Pac Preserve America, который, как и America Pac, финансируемый Маском, поддерживает кампанию республиканца, располагая большими ресурсами.

У третьего Super Pac, Restoration Pac, также есть единственный спонсор: магнат упаковочной индустрии Ричард Уиляйн, который внес 49 миллионов долларов в группу за последние три месяца, в результате чего общая сумма пожертвований достигла 59 миллионов долларов.

Среди других миллиардеров, поддерживающих магната, - бывший руководитель Marvel Айк Перлмуттер, который вместе со своей женой Лорой пожертвовал 5 миллионов долларов в прошлом месяце в Super Pac Right for America.

Созданные для того, чтобы иметь больше свободы и меньше ограничений в финансировании избирательных кампаний, политические комитеты действия (Pac) представляются главным оружием Трампа на этом заключительном этапе. Достаточно сказать, что официальный фонд сбора средств вице-президента, Harris Victory Fund, собрал в последнем квартале 633 миллиона долларов, в то время как фонд магната, Trump 47's, собрал 145 миллионов долларов, что в пять раз меньше.

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fondi di Kamala Harris Donald Trump candidata alla fine di luglio tornare alla Casa Bianca
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