Бангладеш: Бывший премьер-министр Хасина обвиняется в убийстве

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина была обвинена в убийстве Абу Саида, владельца продуктового магазина, убитого 19 июля полицией: во время беспорядков в районе Мохаммадпур столицы Дакки, силы правопорядка начали беспорядочную стрельбу по демонстрантам. Вместе с ней еще шесть обвиняемых, в том числе генеральный секретарь Лиги Авами Обайдул Куадер, тогдашний министр внутренних дел Асадуззаман Ян Камаль и генеральный инспектор полиции Чоудхури Абдулла аль-Мамун, а также несколько сотрудников сил безопасности.

Это первое дело, возбужденное против бывшего премьер-министра Хасины, которая ушла в отставку и бежала в Индию 5 августа: решение было принято после нескольких недель протестов, начавшихся как студенческое движение против политики квот на доступ к государственной службе и быстро превратившихся в антиправительственное движение. В столкновениях погибли не менее 300 человек.