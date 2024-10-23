США: генерал Келли, «Трамп? Фашист, восхищается диктаторами, хотел себе генералов как у Гитлера»

Дональд Трамп «подпадает под определение фашиста», восхищается диктаторами и, находясь в Белом доме, жаловался, что у него нет таких же верных генералов, как у Гитлера. Об этом заявил Джон Келли, генерал в отставке, который был сначала министром внутренней безопасности, а затем руководителем аппарата Белого дома при Трампе. «Конечно, бывший президент крайне правый, он, безусловно, авторитарист, он восхищается людьми, которые являются диктаторами, он сам это говорил, так что он, безусловно, подпадает под определение фашиста», — сказал Келли в интервью New York Times.

В интервью Times Келли подтвердил, что Трамп положительно отзывался о Гитлере «не раз, он говорил, что Гитлер делал позитивные вещи». А в другом интервью The Atlantic военный был еще точнее, рассказав о своем обмене репликами с Трампом во времена Белого дома.

«Почему вы не можете быть как немецкие генералы?», — спросил магнат, на что Келли ответил: «Он имеет в виду генералов Бисмарка?», прекрасно зная, что «он не знал, кто это или что такое франко-прусская война».

«Он имеет в виду генералов кайзера? — продолжал настаивать Келли. — Конечно, не гитлеровских». «Да, да, гитлеровских генералов», — отвечает Трамп, и его тогдашнему главе аппарата пришлось объяснять ему, что Эрвин Роммель покончил с собой после участия в заговоре против Гитлера. В интервью Келли объясняет, что Трамп, похоже, даже не знал, кто такой Роммель.

Урок истории от Келли не разубедил Трампа, который, согласно статье в The Atlantic, в частных беседах продолжал настаивать на том, что «ему нужны такие генералы, как у Гитлера, люди, полностью преданные ему, которые выполняли бы приказы».

Это заявление было опровергнуто командой Трампа: «Это абсолютная ложь, президент Трамп никогда такого не говорил, он всю свою жизнь чтил наших военных героев», — ответил советник кампании Алекс Пфайффер.