Израиль официально опротестовал ордер на арест Нетаньяху, выданный МУС, "незаконно"

Израиль официально опротестовал как незаконный ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, выданный Международным уголовным судом в мае прошлого года, сообщило министерство иностранных дел.

Главный прокурор МУС Карим Хан обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест Нетаньяху, Галланта и лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании и Диаба Ибрагима Аль-Масри по обвинению в военных преступлениях.

Израиль оспаривает юрисдикцию суда по этому вопросу, а также утверждает, что Хан нарушил правила суда, не предоставив Израилю возможности расследовать обвинения. "Ни одна другая демократия с независимой и уважаемой судебной системой, такая как Израиль, не сталкивалась с подобным дискриминационным обращением со стороны прокуратуры", - подчеркнул представитель МИД Орен Марморштейн.