Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 20 Settembre 2024
Aggiornato: 16:08
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Израиль официально опротестовал ордер на арест Нетаньяху, выданный МУС, "незаконно"

20 settembre 2024 | 16.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Израиль официально опротестовал как незаконный ордер на арест Биньямина Нетаньяху и Йоава Галланта, выданный Международным уголовным судом в мае прошлого года, сообщило министерство иностранных дел.

Главный прокурор МУС Карим Хан обратился в суд с просьбой выдать ордер на арест Нетаньяху, Галланта и лидеров ХАМАС Яхьи Синвара, Мохаммеда Дейфа, Исмаила Хании и Диаба Ибрагима Аль-Масри по обвинению в военных преступлениях.

Израиль оспаривает юрисдикцию суда по этому вопросу, а также утверждает, что Хан нарушил правила суда, не предоставив Израилю возможности расследовать обвинения. "Ни одна другая демократия с независимой и уважаемой судебной системой, такая как Израиль, не сталкивалась с подобным дискриминационным обращением со стороны прокуратуры", - подчеркнул представитель МИД Орен Марморштейн.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mo israele mandato di arresto netanyahu gallant
Vedi anche
News to go
Consumi deboli e Pil fermo in III trimestre, l'allarme di Confcommercio
News to go
Napoli, al via G7 cultura: debutto per il neo ministro Giuli
News to go
Maltempo Emilia-Romagna, piogge torrenziali ed esondazioni: la situazione
News to go
Google, stop da Tribunale Ue a multa da 1,5 miliardi di euro
Antonio Marras omaggia Anna Maria Pierangeli e la Hollywood di James Dean
News to go
Usa, Donald Trump lancia una piattaforma di criptovalute
News to go
Nuova commissione Ue, la squadra di Ursula
News to go
Coldiretti: "Export del cibo cresce del doppio (+15,7%) a luglio"
News to go
Meloni: "Illustrato a Starmer modello Albania, no timori per soluzioni nuove"
News to go
Open Arms, Procura chiede 6 anni per Salvini
News to go
Torna il rito delle conserve fai da te
News to go
Covid, 8,4 milioni di dosi per nuova campagna vaccini


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza