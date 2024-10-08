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Тунис: "фронт Заммеля" требует освобождения кандидата, призывая к "политическому перемирию"

08 ottobre 2024 | 14.32
Redazione Adnkronos
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Избирательная кампания Айячи Заммеля, кандидата в президенты Туниса, заключенного под стражу до голосования в воскресенье, требует освобождения политического лидера. И призывает к "политическому перемирию" после воскресного голосования. Вчера действующий президент Каис Саид был объявлен победителем первого тура, набрав более 90% голосов. Заммель получил чуть более 7% голосов.

В заявлении, распространенном через Facebook, штаб Заммеля объявляет о начале инициативы по его освобождению и освобождению других близких ему лиц, арестованных в последние недели во время избирательной кампании. Саида и оппозиционные партии призывают "поддержать интересы нации" и "всеобщее политическое перемирие", которое включало бы освобождение политических заключенных, чтобы создать "политический, экономический и социальный климат", который позволил бы "решать экономические задачи" и "заняться построением правового государства, свободы, экономического процветания и благосостояния".

Призыв к избирателям, поддержавшим Заммеля, - объединиться для "построения национального политического проекта, который предложил бы альтернативу и дал бы тунисцам возможность выбирать". Потому что, говорят они, "более 70% тунисских избирателей, особенно молодежь, не участвовали в избирательном процессе".

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