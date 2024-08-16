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Израильские силы приказывают провести новую эвакуацию из районов Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах

16 agosto 2024 | 09.52
Redazione Adnkronos
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Новые приказы об эвакуации поступают от израильских сил (ИДФ) для палестинцев на севере Хан-Юниса и к востоку от Дейр-эль-Балаха. Кроме того, сокращены «границы» так называемой «гуманитарной зоны». Об этом сообщает Times of Israel, уточняя, что ряд кварталов на севере Хан-Юниса больше не будут считаться «гуманитарной зоной», поскольку ИДФ планируют дальнейшие операции против ХАМАС.

«Из-за использования гуманитарной зоны для актов терроризма и продолжающихся ракетных обстрелов территории Государства Израиль из кварталов» на севере Хан-Юниса «пребывание в этих районах стало опасным», — заявили в ЦАХАЛе, уточнив, что пересматривают зону «гуманитарной зоны» на основе «точной разведывательной информации, указывающей на то, что ХАМАС разместил террористическую инфраструктуру в районе, который был обозначен как «гуманитарная зона».

Армия обороны Израиля вновь сообщает об «операциях с применением силы против террористических организаций» и просит «население, оставшееся в северных кварталах Хан-Юниса и к востоку от Дейр-эль-Балаха, временно перебраться в адаптированную гуманитарную зону».

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