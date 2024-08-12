Германия: министр внутренних дел, «постоянная угроза исламского терроризма»

Германия сталкивается с «постоянным риском» исламского терроризма. Министр внутренних дел Нэнси Фезер во время посещения штаб-квартиры BfV, внутренней разведки, в Кельне подтвердила: «Наша страна входит в число стран, находящихся в поле зрения джихадистских организаций, которые вместе с радикалами, часто радикализирующимися сами по себе, представляют собой постоянную опасность». Фезер имела в виду Исламское государство и его афганское отделение, ИГИЛ-Хорасан, а также так называемых «волков-одиночек».

Повышенное состояние боевой готовности в Германии последовало за отменой трех дат (8, 9, 10 августа) концерта Тейлор Свифт в Вене, в соседней Австрии, из-за возможного нападения ИГИЛ. Министр назвал произошедшее «серьезной ситуацией исламской угрозы».