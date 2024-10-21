США: новый опрос, борьба между Харрис и Трампом в семи ключевых штатах

За две недели до дня выборов продолжается напряженная борьба на выборах во всех семи ключевых штатах, которые определят судьбу Белого дома. Согласно опросу Washington Post-Schar School, опубликованному сегодня, Камала Харрис и Дональд Трамп фактически находятся в равных условиях, поскольку ни у одного из них нет статистически значимого преимущества.

Среди вероятных избирателей Трамп лидирует в Аризоне (49% против 46%) и Северной Каролине (50% против 47%), в то время как Харрис лидирует в Джорджии (51% против 47%), Мичигане (49% против 47%), Пенсильвании (49% против 47%) и Висконсине (50% против 47%). В Неваде оба кандидата идут вровень - по 48%. В ключевых штатах погрешность опросов колеблется от 3,9% до 5%.

Опрос также показывает, что вопросы, по которым кандидаты получают наибольшую поддержку, остаются неизменными: Трамп лидирует по вопросам иммиграции и экономики, Харрис - по вопросам климата, абортов и борьбы с преступностью.