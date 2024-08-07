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Украина: Нигер разрывает дипломатические отношения после Мали

07 agosto 2024 | 16.36
Redazione Adnkronos
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Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной "с немедленным вступлением в силу" в поддержку Мали, которая решила сделать такой же шаг в прошлый понедельник после того, как представитель украинской военной разведки признал сотрудничество Киева с повстанцами-туарегами на севере Мали. "Правительство Республики Нигер, в знак полной солидарности с правительством и народом Мали, решает в порядке полного суверенитета разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной с немедленным вступлением в силу", - заявил пресс-секретарь хунты Амаду Абдраман в эфире государственного телевидения.

Пресс-секретарь пояснил, что решение было принято из-за поддержки Киевом "террористических организаций" и назвал его действия "подрывными и неприемлемыми". Кроме того, он объявил, что передаст этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединенных Наций для вынесения решения по "украинской агрессии". Наконец, Абдраман охарактеризовал произошедшее как "акт агрессии", который "является синонимом поддержки международного терроризма" и нарушает Устав Организации Объединенных Наций, а также нормы международного права, сообщает Bloomberg.

Военная хунта Мали в прошлое воскресенье объявила о разрыве двусторонних отношений с Украиной после того, как представитель военной разведки Украины Андрей Юсов в эфире одного из местных телеканалов дал понять, что его службы сотрудничают с повстанцами.

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