ИДФ, убит лидер ХАМАСа в Дженине

Командующий боевым крылом ХАМАСа в Дженине, Висам Хазем, был убит сегодня утром вместе с двумя другими боевиками в ходе столкновений и атак с применением беспилотников на севере Западного берега реки Иордан. Об этом сообщают Армия обороны Израиля, ШАБАК и полиция Израиля. Согласно сообщению Армии обороны Израиля, в ходе операции на севере Западного берега реки Иордан военные обнаружили группу вооруженных людей в автомобиле в городе Забабде, в районе Дженина.

Сотрудники пограничной полиции под прикрытием открыли огонь по автомобилю, убив Хазема, в то время как двое других боевиков скрылись, говорится в совместном заявлении. Вскоре после этого беспилотник нанес удар и убил двух боевиков, сообщает Times of Israel.

По данным израильских властей, Хазем был причастен к многочисленным перестрелкам и терактам и готовил новые нападения на Израиль. Двое других боевиков, убитых беспилотником, идентифицированы Армией обороны Израиля как Майсара Машарка и Арафат Амер. Армия поясняет, что это были члены ХАМАСа, которые работали на Хазема и также были причастны к вооруженным нападениям на израильские общины.