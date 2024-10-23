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Тайвань: напряженность сохраняется, китайский авианосец в Тайваньском проливе

23 ottobre 2024 | 12.26
Redazione Adnkronos
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Китайская флотилия во главе с авианосцем Liaoning в Тайваньском проливе. Министерство обороны Тайбэя, сообщает агентство Cna, заявило, что отслеживало его проход через неделю после китайских военных учений с окружением острова с участием береговой охраны и рекордного количества самолетов. И на следующий день после объявления о «военных играх» с использованием боевых снарядов у китайского побережья, выходящего на Тайваньский пролив.

Китай считает Тайвань, фактически независимый остров, «мятежной провинцией», которую необходимо «воссоединить». Для Пекина действует «принцип одного Китая», а Тайвань является «китайской территорией». В минувшие выходные через Тайваньский пролив прошел американский военный корабль и еще один канадский в рамках транзитов, которые регулярно осуществляют США и их союзники и которые каждый раз вызывают гнев Пекина.

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Tag
portaerei Liaoning ministero della difesa di Taipei agenzia Cna portaerei
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