Тайвань: напряженность сохраняется, китайский авианосец в Тайваньском проливе

Китайская флотилия во главе с авианосцем Liaoning в Тайваньском проливе. Министерство обороны Тайбэя, сообщает агентство Cna, заявило, что отслеживало его проход через неделю после китайских военных учений с окружением острова с участием береговой охраны и рекордного количества самолетов. И на следующий день после объявления о «военных играх» с использованием боевых снарядов у китайского побережья, выходящего на Тайваньский пролив.

Китай считает Тайвань, фактически независимый остров, «мятежной провинцией», которую необходимо «воссоединить». Для Пекина действует «принцип одного Китая», а Тайвань является «китайской территорией». В минувшие выходные через Тайваньский пролив прошел американский военный корабль и еще один канадский в рамках транзитов, которые регулярно осуществляют США и их союзники и которые каждый раз вызывают гнев Пекина.