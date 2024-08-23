Веб-заголовок?

"Она не пользуется успехом, я пользуюсь успехом. У меня все идет отлично с голосами латиноамериканцев, афроамериканцев и женщин, потому что женщины хотят безопасности". Так Дональд Трамп оспорил вопрос ведущей Fox News, консервативного телеканала, очень близкого к нему, которая спросила его в интервью, данном сразу после выступления Камалы Харрис на съезде в Чикаго, о подъеме демократов в опросах после выдвижения кандидатуры вице-президента.

"Это только в ваших глазах она пользуется успехом, - добавил магнат, обращаясь к журналистам в целом, - у нас все очень хорошо в опросах". Опросы на самом деле показывают, что после отказа Джо Байдена 21 июля, Харрис свела на нет преимущество, которое Трамп имел на национальном уровне и в ключевых штатах. Более того, несколько опросов теперь ставят ее во главе на национальном уровне и в большинстве штатов, которые определят исход ноябрьского голосования.