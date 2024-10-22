Украина: от оружия до войск Кима, «северокорейская рука» протянута Путину

"Постепенные меры", меры "сильные" и "эффективные" в ответ на укрепление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией. «Обещает» их Южная Корея, которая требует «немедленного вывода северокорейских войск», в то время как продолжают поступать сообщения из Южной Кореи и Украины о войсках, которые Пхеньян якобы предоставил в распоряжение союзной Москвы. И пока на Украине продолжается конфликт и, похоже, возобновляется дискуссия в Европе о «наземной операции», саммит БРИКС в Казани собирает «друзей» Владимира Путина, а в США приближаются выборы со всей неопределенностью в отношении будущего поддержки Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «преступном союзе» между Россией и Северной Кореей, который считается «новой угрозой», после «явных доказательств того, что Северная Корея предоставила России личный состав». Пхеньян называет это «необоснованными слухами». А Ким Ё Чжон, могущественная сестра Ким Чен Ына, не колеблясь, называет Киев и Сеул «злыми собаками, которых вырастили Соединенные Штаты».

"Еще одно государство присоединяется к войне против Украины", — обвинил Зеленский два дня назад, вскоре после представления своего «плана победы». А сегодня, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, в Сеуле состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ) после вызова российского посла. Все это после того, как разведка сообщила о решении Пхеньяна направить 12 000 военнослужащих для «оказания помощи» России, причем около 1500 человек из состава сил специального назначения, по их словам, уже находятся во Владивостоке. СНБ считает это «серьезной угрозой безопасности» как для Южной Кореи, так и на международном уровне, а также «вопиющим нарушением» резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее. НАТО и США ведут наблюдение.

В этом контексте анализ Дэна Саббаха, эксперта по вопросам обороны и безопасности, опубликованный в Guardian, подчеркнул, что северокорейское оружие имеет большее значение, чем войска в войне России против Украины. Потому что, рассуждает он, даже если бы численность северокорейского контингента достигла 12 000 военнослужащих, это было бы скромным вкладом по сравнению с примерно 600 000 российских военнослужащих, уже находящихся на Украине.

По словам Сэма Крэнни-Эванса из RUSI (Королевского института объединенных служб), северокорейские войска могут быть задействованы вблизи линии фронта для «тыловой поддержки» или в тылу либо на территории России, но они также могут просто участвовать в «ротации на учениях». Тем не менее, подчеркивает Саббах, южнокорейская разведка сообщила о гораздо более важном событии, по крайней мере для России, полагая, что с августа прошлого года она отследила 70 поставок боеприпасов. Речь идет о значительных объемах.

Тем временем сообщения о северокорейских войсках, похоже, возобновили дискуссию, которая, судя по всему, никогда не прекращалась. В воскресенье в Politico министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что европейцам пора вернуться к идее президента Франции Эммануэля Макрона о размещении войск на Украине: «Если подтвердятся сообщения о том, что российские «эскадроны смерти» будут оснащены боеприпасами и северокорейскими военнослужащими, нам нужно вернуться к «наземной операции» и другим идеям, предложенным Макроном».

"Если незаконное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжится", Южная Корея "не останется в стороне, а будет решительно реагировать в сотрудничестве с международным сообществом", — заверил из Сеула Ким Тхэ Хё, заместитель советника по национальной безопасности. Среди вариантов, которые находятся на рассмотрении, сказал чиновник администрации президента, есть возможность отправки «оборонительных и наступательных» вооружений. Еще в июне, напоминает Yonhap, Южная Корея, которая направляет Киеву гуманитарную помощь, указала на возможность поставок оружия Украине после заключения пакта между Путиным и Кимом. Сейчас, по данным источников в правительстве, цитируемых агентством, Сеул «рассматривает вопрос о направлении персонала на Украину для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских сил специального назначения, развернутых для поддержки России». В случае развертывания речь может идти о военнослужащих подразделений разведки.

Именно в этом контексте звучат слова могущественной сестры Кима, которая вновь обвинила Сеул в запуске беспилотников в сторону Пхеньяна, «военной провокации», пригрозила «ужасной и фатальной» расправой Сеулу и дошла до того, что обвинила Сеул и Киев в провоцировании «государств, обладающих ядерным оружием». Мы находимся в тот момент, когда, как заметил Ричард Фонтейн из аналитического центра Center for a New American Security, «Россия предложила Пхеньяну ту политическую поддержку, которую раньше можно было увидеть только со стороны Пекина».