США: Трамп на гала-вечере католической ассоциации Нью-Йорка: «Харрис отсутствует? Она не уважает католиков»

"Если бы вы хотели, чтобы вице-президент Харрис приняла ваше приглашение, вам нужно было сказать ей, что средства пойдут на то, чтобы вытащить мародеров и повстанцев из Миннеаполиса, и она бы здесь была, гарантирую". Это одна из атак, которые Дональд Трамп направил на Камалу Харрис во время торжественного ужина ассоциации Аль Смита, которая ежегодно собирает в Нью-Йорке миллионы долларов.

В годы выборов это мероприятие является поводом для кандидатов обменяться шутливыми выпадами, но в этом году Харрис решила не присутствовать лично, предпочтя вместо этого новый этап в ключевом штате Висконсин, ограничившись отправкой видеообращения. Трамп, рядом с которым была его жена Мелания, назвал это решение "глубоким неуважением" к католикам.

"Лучше вам помнить, что я здесь, а ее нет", - сказал он снова с четким отсылом к выборам. В 2000 году Джо Байден, который стал вторым католическим президентом страны, выиграл с преимуществом в 5 пунктов голоса католиков, но четырьмя годами ранее магнат имел такое же преимущество над Хиллари Клинтон".

Затем экс-президент перешел к своим обычным грубым и вульгарным выпадам в адрес вице-президента: "Сейчас у нас в Белом доме есть кто-то, кто с трудом может говорить, связать два слова, у кого, кажется, умственные способности ребенка, человек, у которого нет интеллекта, но теперь хватит говорить о Камале Харрис".