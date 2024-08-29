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Украина: рейд сил Киева против российского региона Белгород, один мирный житель погиб, двое ранены

29 agosto 2024 | 11.45
Redazione Adnkronos
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Рейд украинских войск против российского региона Белгород. Один человек погиб, двое мирных жителей, мужчина и женщина, получили ранения, сообщают местные власти. Обстрелу подвергся город Шебекино, расположенный недалеко от границы, написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждено и здание общественного назначения. Минобороны России сообщило сегодня утром, что ночью сбило украинский беспилотник над Белгородской областью к югу от Курска, еще два — на высоте другого приграничного региона, Брянской области, к северу, и три — над Крымом.

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ucraina russia belgorod vittime droni raid
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