Украина: рейд сил Киева против российского региона Белгород, один мирный житель погиб, двое ранены

Рейд украинских войск против российского региона Белгород. Один человек погиб, двое мирных жителей, мужчина и женщина, получили ранения, сообщают местные власти. Обстрелу подвергся город Шебекино, расположенный недалеко от границы, написал в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. Повреждено и здание общественного назначения. Минобороны России сообщило сегодня утром, что ночью сбило украинский беспилотник над Белгородской областью к югу от Курска, еще два — на высоте другого приграничного региона, Брянской области, к северу, и три — над Крымом.