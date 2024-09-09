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Алжир: Теббун и его соперники заявили о "неточностях" в результатах президентских выборов

09 settembre 2024 | 16.41
Redazione Adnkronos
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Переизбранный президент Алжира с 94,6% голосов Абдельмаджид Теббун и два его соперника на выборах, состоявшихся в субботу, Юсеф Аучиче и Абдалла Хасан, заявили о "неточностях, противоречиях, неясностях и несоответствиях" в официальных результатах выборов, объявленных Независимым национальным избирательным органом.

В совместном заявлении три кандидата указали на "неточности и противоречия в данных о явке" и "противоречия между данными, объявленными председателем избирательного органа, и протоколами, представленными муниципальными и провинциальными избирательными комиссиями", как сообщает алжирское государственное телевидение.

Кроме того, они подчеркнули "неясность пресс-релиза, в котором объявлялись предварительные результаты президентских выборов, который не содержал большинства основных данных". Три кандидата также подчеркнули "несоответствия в цифрах, объявленных по каждому кандидату". В свою очередь, избирательный орган в посте на Facebook ответил, что "будет информировать общественность" о любых решениях в соответствии с принципом прозрачности и "для защиты доверия к избирательному процессу".

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