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Бангладеш: премьер Юнус, «досрочные выборы необходимы реформы»

19 agosto 2024 | 14.27
Redazione Adnkronos
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Досрочных выборов не будет до тех пор, пока не будут начаты институциональные реформы, которых так требовали во время правления Шейха Хасины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Мохамед Юнус, который предвидел важные изменения: от избирательной комиссии до судебной власти, от государственного управления до сил правопорядка и СМИ.

«Мы будем глубоко привержены делу содействия национальному примирению», - сказал Юнус, выступая вчера перед группой иностранных дипломатов и признав, что он оказался во главе «страны, которую во многих отношениях можно считать настоящей катастрофой. В своих усилиях по сохранению своей власти Шейх Хасина разрушила все институты».

В отношении того, что сделал бывший премьер-министр, правивший Бангладеш в течение 15 лет, Юнус подвел неутешительный итог: «Судебная система была демонтирована, права и протесты подавлялись железной рукой, выборы были откровенно сфальсифицированы». Как сообщает газета The Daily Star, премьер-министр продолжил: «Банки были разграблены при полной поддержке политического класса, который, используя и злоупотребляя своей властью, разграбил также государственную казну».

Юнус был назначен премьер-министром с поручением привести Бангладеш к выборам 8 августа прошлого года после того, как за 3 дня до этого Хасина была вынуждена уйти в отставку и покинуть страну, найдя убежище в Индии.

После нескольких недель студенческих протестов и столкновений с полицией, в результате которых погибли сотни демонстрантов, Юнус в конце концов подтвердил свою решимость полностью пролить свет на виновных в жестоких репрессиях. «Задача огромна, но ее можно выполнить при поддержке всего народа и международного сообщества. Мы должны добиться успеха. У нас нет другого выбора», - заключил он.

 

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