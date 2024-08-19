Бангладеш: премьер Юнус, «досрочные выборы необходимы реформы»

Досрочных выборов не будет до тех пор, пока не будут начаты институциональные реформы, которых так требовали во время правления Шейха Хасины. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра Мохамед Юнус, который предвидел важные изменения: от избирательной комиссии до судебной власти, от государственного управления до сил правопорядка и СМИ.

«Мы будем глубоко привержены делу содействия национальному примирению», - сказал Юнус, выступая вчера перед группой иностранных дипломатов и признав, что он оказался во главе «страны, которую во многих отношениях можно считать настоящей катастрофой. В своих усилиях по сохранению своей власти Шейх Хасина разрушила все институты».

В отношении того, что сделал бывший премьер-министр, правивший Бангладеш в течение 15 лет, Юнус подвел неутешительный итог: «Судебная система была демонтирована, права и протесты подавлялись железной рукой, выборы были откровенно сфальсифицированы». Как сообщает газета The Daily Star, премьер-министр продолжил: «Банки были разграблены при полной поддержке политического класса, который, используя и злоупотребляя своей властью, разграбил также государственную казну».

Юнус был назначен премьер-министром с поручением привести Бангладеш к выборам 8 августа прошлого года после того, как за 3 дня до этого Хасина была вынуждена уйти в отставку и покинуть страну, найдя убежище в Индии.

После нескольких недель студенческих протестов и столкновений с полицией, в результате которых погибли сотни демонстрантов, Юнус в конце концов подтвердил свою решимость полностью пролить свет на виновных в жестоких репрессиях. «Задача огромна, но ее можно выполнить при поддержке всего народа и международного сообщества. Мы должны добиться успеха. У нас нет другого выбора», - заключил он.