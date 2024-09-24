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Иран: Пезешкян посетит Россию в октябре, ожидается двусторонняя встреча с Путиным

24 settembre 2024 | 18.31
Redazione Adnkronos
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Президент Ирана Масуд Пезешкян, находящийся в эти дни в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, отправится в Казань (Россия) в следующем месяце для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила представитель правительства Тегерана, уточнив, что Пезешкян в кулуарах саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, встретится с Владимиром Путиным. Она добавила, что "соглашение о стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией "практически финализировано", не предоставив при этом никаких подробностей. Это будет первый визит Пезешкяна в Россию с момента его вступления в должность президента в конце июля.

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portavoce del governo Russia a ottobre summit dei Brics visita in Russia
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