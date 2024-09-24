Иран: Пезешкян посетит Россию в октябре, ожидается двусторонняя встреча с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкян, находящийся в эти дни в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН, отправится в Казань (Россия) в следующем месяце для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщила представитель правительства Тегерана, уточнив, что Пезешкян в кулуарах саммита, который пройдет с 22 по 24 октября, встретится с Владимиром Путиным. Она добавила, что "соглашение о стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией "практически финализировано", не предоставив при этом никаких подробностей. Это будет первый визит Пезешкяна в Россию с момента его вступления в должность президента в конце июля.