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Тунис: ООН обеспокоена арестом оппозиционных политиков Саида

15 ottobre 2024 | 16.47
Redazione Adnkronos
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Верховный комиссариат Организации Объединенных Наций по правам человека выразил «обеспокоенность» по поводу ареста и осуждения властями Туниса оппозиционных политиков президента Каиса Саида. Напомнив, что многие кандидаты на последних президентских выборах были «арестованы и приговорены к тюремному заключению», комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своем заявлении отметил наличие «вызывающих беспокойство вопросов».

Первого октября, за несколько дней до президентских выборов в Тунисе, которые состоялись 6-го числа, Аячи Заммель, один из трех кандидатов, допущенных к участию в выборах, помимо Саида и Зухейра Магзауи, был приговорен к 12 годам тюремного заключения.

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Zouhair Maghzaoui Alto Commissariato delle Nazioni Unite commissario dell'Onu diritti umani ONU
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