Тунис: ООН обеспокоена арестом оппозиционных политиков Саида

Верховный комиссариат Организации Объединенных Наций по правам человека выразил «обеспокоенность» по поводу ареста и осуждения властями Туниса оппозиционных политиков президента Каиса Саида. Напомнив, что многие кандидаты на последних президентских выборах были «арестованы и приговорены к тюремному заключению», комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в своем заявлении отметил наличие «вызывающих беспокойство вопросов».

Первого октября, за несколько дней до президентских выборов в Тунисе, которые состоялись 6-го числа, Аячи Заммель, один из трех кандидатов, допущенных к участию в выборах, помимо Саида и Зухейра Магзауи, был приговорен к 12 годам тюремного заключения.