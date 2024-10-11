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Мо: Остин обратился к Галланту с просьбой "гарантировать безопасность сил ВСООНЛ"

11 ottobre 2024 | 18.23
Redazione Adnkronos
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Министр обороны США Ллойд Остин призвал министра обороны Израиля Йоава Галланта обеспечить "безопасность сил ВСООНЛ" после нападений Армии обороны Израиля на миссию ООН в Ливане, имевших место в последние два дня. Об этом сообщила газета Haaretz, уточнив, что во время переговоров Остин подтвердил своему коллеге "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами права Израиля на самооборону и приверженность администрации "дипломатическому урегулированию, которое позволит ливанским и израильским гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы".

"Я призвал гарантировать безопасность сил ВСООНЛ и координировать усилия по скорейшему переходу от военных действий к дипломатическому пути", - подчеркнул Остин, отметив общую решимость США и Израиля "не позволить никаким игрокам воспользоваться напряженностью или расширить конфликт в регионе".

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Tag
forze Unifil segretario alla Difesa Ministero della Difesa sostegno incrollabile
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