Мо: Остин обратился к Галланту с просьбой "гарантировать безопасность сил ВСООНЛ"

Министр обороны США Ллойд Остин призвал министра обороны Израиля Йоава Галланта обеспечить "безопасность сил ВСООНЛ" после нападений Армии обороны Израиля на миссию ООН в Ливане, имевших место в последние два дня. Об этом сообщила газета Haaretz, уточнив, что во время переговоров Остин подтвердил своему коллеге "непоколебимую поддержку" Соединенными Штатами права Израиля на самооборону и приверженность администрации "дипломатическому урегулированию, которое позволит ливанским и израильским гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны границы".

"Я призвал гарантировать безопасность сил ВСООНЛ и координировать усилия по скорейшему переходу от военных действий к дипломатическому пути", - подчеркнул Остин, отметив общую решимость США и Израиля "не позволить никаким игрокам воспользоваться напряженностью или расширить конфликт в регионе".