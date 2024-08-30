Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 30 Agosto 2024
Aggiornato: 15:15
10 ultim'ora BREAKING NEWS

ХАМАС, ПНА сотрудничает с Армией обороны Израиля в проведении кампании арестов на Западном берегу

30 agosto 2024 | 14.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

ХАМАС обвинил Палестинскую национальную администрацию (ПНА) в проведении "кампании арестов" своих членов на Западном берегу. Об этом сообщает газета New Arab, объясняя, что, по данным ХАМАС, в последние дни ПНА провела целенаправленные аресты "бойцов сопротивления, активистов и освобожденных заключенных" в Наблусе, на севере Западного берега реки Иордан.

ХАМАС также обвиняет Палестинскую национальную администрацию в сотрудничестве и поддержке операций Армии обороны Израиля в Дженине и Тулькарме в последние дни.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Hamas quotidiano New Arab campagna di arresti accusare l'Autorità Nazionale Palestinese arresti in Cisgiordania
Vedi anche
News to go
Vacanze, ultimo weekend di controesodo
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio
News to go
Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa
News to go
Caldo, Roma e Latina oggi da bollino rosso
News to go
Ius scholae, Tajani: "Governo non corre rischi"
News to go
Naufragio Bayesian, comandante indagato
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire
News to go
In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100
News to go
Bonus studenti fuori sede, prevista un’agevolazione
News to go
Legge Bossi-Fini, Lollobrigida: "Va modificata"


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza