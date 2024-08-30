ХАМАС, ПНА сотрудничает с Армией обороны Израиля в проведении кампании арестов на Западном берегу

ХАМАС обвинил Палестинскую национальную администрацию (ПНА) в проведении "кампании арестов" своих членов на Западном берегу. Об этом сообщает газета New Arab, объясняя, что, по данным ХАМАС, в последние дни ПНА провела целенаправленные аресты "бойцов сопротивления, активистов и освобожденных заключенных" в Наблусе, на севере Западного берега реки Иордан.

ХАМАС также обвиняет Палестинскую национальную администрацию в сотрудничестве и поддержке операций Армии обороны Израиля в Дженине и Тулькарме в последние дни.