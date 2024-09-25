США: гаитяне осуждают Трампа: «Мы не едим домашних животных»

Гаитянские иммигранты в Спрингфилде, штат Огайо, не едят собак, кошек или других домашних животных. А заявления бывшего президента США Дональда Трампа и его кандидата на пост вице-президента Джей Ди Вэнса на этот счет являются не чем иным, как «ложными утверждениями», цель которых — «очернить и запугать гаитянскую общину в Спрингфилде, штат Огайо». Вот почему эти же иммигранты решили подать в суд как на Трампа, так и на Вэнса.

Обвинения выдвинула Герлин Жозеф, соучредитель и исполнительный директор Haitian Bridge Alliance, некоммерческой организации. «В течение последних двух недель как Трамп, так и Вэнс возглавляли усилия по дискредитации и запугиванию гаитянской общины в Спрингфилде, штат Огайо», — написала Жозеф. «Вместе они распространяли и усиливали ложное утверждение о том, что гаитянские иммигранты в Спрингфилде едят кошек, собак и диких животных», — добавила она.

Власти Спрингфилда также заявили, что обвинения безосновательны, а полиция заявила в записке, что нет «достоверных сообщений» о жестоком обращении с домашними животными со стороны гаитянских иммигрантов.