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Китай: достигнуто соглашение с Нью-Дели об отводе войск на спорной границе

21 ottobre 2024 | 16.11
Redazione Adnkronos
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Индия и Китай достигли важного соглашения об отводе войск вдоль линии фактического контроля (ЛФК) с целью возобновления патрулирования и разрешения пограничной напряженности, начавшейся в 2020 году. Об этом повороте событий объявил министр иностранных дел Индии Викрам Мишри, подчеркнув, что обе страны будут теперь работать над отводом войск в пограничных районах. Соглашение было достигнуто незадолго до саммита БРИКС в России и может стать сигналом к потеплению в отношениях между Пекином и Нью-Дели, а также шагом к миру в одном из самых спорных пограничных регионов мира.

Связи между двумя крупными странами, обладающими ядерным оружием, остаются напряженными с 2020 года, когда в результате столкновений между пограничниками погибли 20 индийских и четыре китайских солдата. Глава МИД Индии рассказал, что дипломатические и военные переговорщики двух стран провели несколько раундов переговоров за последние недели. В результате этих переговоров были достигнуты "договоренности о патрулировании вдоль линии фактического контроля в пограничных районах между Индией и Китаем, которые приведут к отводу войск и урегулированию вопросов, возникших в этих районах в 2020 году", заявил он.

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disimpegno nelle aree di confine vertice dei Brics segnale di disgelo accordo con Nuova Delhi
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