Испания: Каталония, началась операция «Клетка» по поимке Пучдемона

Полиция Каталонии ведет розыск Карлеса Пучдемона: несмотря на ордер на арест, бывший президент Женералитета Каталонии сегодня вернулся в страну из Бельгии, чтобы помешать проведению голосования по утверждению нового социалистического правительства в каталонском парламенте и оказать давление на власти, с тем чтобы они применили новый закон об амнистии - который защищает каталонских националистов от судебных исков - и к нему, после того как Верховный суд исключил его применение по техническим причинам. Он также хочет сорвать назначение социалиста Сальвадора Иллы новым президентом Каталонии.

Пучдемон был обвинен в мятеже, подстрекательстве к мятежу и незаконном присвоении полномочий после провозглашения независимости Каталонии от Испании 27 октября 2017 года по результатам референдума, проведенного в начале того же месяца и объявленного незаконным Конституционным судом Испании. В соответствии со статьей 155 Конституции, примененной тогдашним премьер-министром Мариано Рахоем, Каталония была взята под контроль центрального правительства, а Пучдемон и все его правительство были отстранены от должностей. Лидер сепаратистов избежал ареста, бежав в Бельгию, где он прожил большую часть последних лет, вместе с 4 советниками.

Операция «Клетка» по его поимке началась с установки блокпостов на выезде из Барселоны: агенты искали машину, на которой ехал бывший президент Женералитета, затем операция была распространена на всю Каталонию, блокпосты были установлены на всех автомагистралях. (следует)

Сегодня утром Пучдемон действительно появился в Барселоне перед своими сторонниками у здания каталонского парламента, он поднялся на сцену в присутствии почти 3500 человек. «Несмотря на все попытки причинить нам боль, я пришел сюда сегодня, чтобы напомнить им, что мы все еще здесь и что мы не должны сдаваться», - сказал Пучдемон собравшимся. «Да здравствует свободная Каталония!».

Закончив свою короткую речь, он сошел со сцены, теоретически для того, чтобы принять участие в марше в сторону парламента. Но он исчез в толпе, в то время как группа законодателей входила в здание, оцепленное агентами полиции.