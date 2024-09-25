Япония: в пятницу ЛДП выберет преемника Кисиды, кто станет новым премьер-министром?

Впервые женщина-лидер. Или самый молодой в истории. В пятницу в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) выберет своего нового лидера. После ухода Фумио Кисиды. Наблюдатели называют это голосование самым непредсказуемым за всю историю. В гонке участвуют девять кандидатов. Рекорд. "Переполненная гонка", - пишут японские СМИ. Борьба до последнего голоса. Победитель, учитывая доминирование ЛДП в парламенте, станет премьер-министром.

Среди фаворитов, пишут газета Asahi Shimbun и агентство Kyodo, бывший министр обороны и бывший генеральный секретарь партии Сигэру Исиба, 67 лет, за плечами которого поражение в 2012 году в "дуэли" с Синдзо Абэ, убитым два года назад. Для Исибы это пятая попытка возглавить ЛДП. Двумя другими фаворитами являются Синдзиро Коидзуми, 43-летний бывший министр окружающей среды и сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, и 63-летняя министр экономической безопасности Санаэ Такаити, которая в случае победы станет первой женщиной-лидером.

Срок полномочий председателя ЛДП (Либерально-демократической партии) составляет три года. Кисида, занимавший пост премьер-министра с 2021 года, чья популярность пострадала от серии скандалов, затронувших политическую силу, 14 августа объявил об уходе, отказавшись от борьбы за переизбрание на пост главы ЛДП, которая почти непрерывно находится у власти в Японии на протяжении десятилетий. В тот день он охарактеризовал свое решение как "первый шаг к тому, чтобы показать общественности, что партия изменилась".

Сразу же началась гонка преемников. В гонке также участвуют 61-летний реформатор Таро Коно, министр по цифровым технологиям, бывший глава МИД и генеральный секретарь ЛДП 68-летний Тосимицу Мотеги и 49-летний Такаюки Кобаяси, бывший министр экономической безопасности. Также баллотируются 63-летний генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси, 71-летняя глава МИД Йоко Камикава и бывший министр здравоохранения 68-летний Кацунобу Като.

Весьма вероятно, что для того, чтобы узнать имя преемника Кисиды, потребуется второй тур голосования, поскольку маловероятно, что в первом раунде кто-то из девяти кандидатов получит большинство (из 736 голосов, половина - парламентарии от ЛДП и столько же - от базы партии). Ожидается, что ожидание завершится в пятницу днем. Затем на 1 октября назначена внеочередная сессия парламента для избрания нового премьер-министра. Очередные выборы должны состояться до октября 2025 года. Но не исключены и досрочные выборы.