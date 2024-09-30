В ближайшие часы, в любом случае до конца дня, правительство России представит в Думу проект бюджета на 2025 год и на период с 2005 по 20027 годы. Министерство финансов сообщило, что одними из главных приоритетов проекта бюджета являются социальная поддержка, а также обеспечение обороноспособности страны, включая специальную военную операцию.

Однако, согласно предварительным данным, после рекордного роста в 2024 году именно военные расходы продолжат расти. В 2025 году, как писало агентство Bloomberg несколько дней назад, расходы на оборону должны составить 6,2 процента валового внутреннего продукта, а ассигнования составят 13 200 миллиардов рублей, что эквивалентно 142 миллиардам долларов, по сравнению с 10 400 миллиардами в этом году.

Расходы на оборону и национальную безопасность составят 40 процентов от общего объема запланированных расходов, превысив сумму статей на образование, здравоохранение, социальную политику и экономическое развитие. 30 процентов бюджета 2025 года, что составляет 12 900 миллиардов рублей, будет направлено на секретные расходы, что на 11 100 миллиардов рублей больше, чем в 2024 году. Прогнозируемый дефицит составит 0,5 процента ВВП, что значительно лучше по сравнению с 1,7 процента в 2024 году, благодаря повышению налогов, прогрессивному налогу на имущество и прогнозируемому увеличению прибыли от неэнергетических ресурсов.

Ожидаемый дефицит на 2024 год подтвержден на уровне 1,7 процента от валового внутреннего продукта. Прогнозируемый дефицит на следующий год составит 0,5 процента ВВП, 0,9 процента ВВП в 2026 году и 1,1 процента в 2027 году.