Франция: Барнье: "Мое правительство будет сбалансированным и представительным"

«Сбалансированное, плюралистическое и представительное правительство» будет у Франции под руководством премьер-министра Мишеля Барнье. Слова нового премьер-министра Франции, который, как сообщает телеканал Bfmtv, во время визита в Бурже-дю-Лак, Савойя, заверил, что в новом кабинете «у каждого будет свое место».

Что касается правых, откуда он и пришел, Барнье сказал, что у него «очень дружеские и очень теплые отношения с председателем (Сената Жераром, прим. ред.) Ларше, с (лидером депутатов от партии "Республиканцы", прим. ред.) Лораном Вокье, с (лидером сенаторов от партии "Республиканцы", прим. ред.) Бруно Ретайо». «Так что проблем нет, у каждого будет свое место», — заверил он.

Напомнив, что именно в Савойе находятся его «личные семейные корни», а также «политические», Барнье добавил, что он «теперь премьер-министр всех французов», «где бы они ни жили, в сельской местности или в городах».