Северная Корея: Ким, "расширим арсенал ядерного оружия, враждебные силы хотят напасть на нас"

Пхеньян расширит свой арсенал ядерного оружия. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, которого цитирует государственное информационное агентство KCNA, во время встречи с высокопоставленными партийными и государственными чиновниками по случаю 76-й годовщины основания режима.

"Мы прекрасно проводим политику наращивания ядерных вооруженных сил путем увеличения количества ядерных боеголовок в геометрической прогрессии", заявил Ким, который затем обвинил неуказанные "враждебные" силы в намерении напасть на Северную Корею с применением ядерного оружия.