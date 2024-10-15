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Мо: ООН, «более четверти Ливана находится под израильским приказом об эвакуации»

15 ottobre 2024 | 17.04
Redazione Adnkronos
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Более четверти Ливана находится под израильским приказом об эвакуации. Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев. Рема Джамус Имсейс, директор ближневосточного отделения агентства, заявила на пресс-конференции, что новые приказы об эвакуации для 20 деревень на юге Ливана затронули более 25% страны. «Люди откликаются на эти требования об эвакуации и бегут, практически ничего не беря с собой», — сказала она.

По данным правительства Ливана, более 1,2 миллиона человек были эвакуированы с юга Ливана, долины Бекаа и некоторых районов Бейрута. Крупные города и деревни на юге страны опустели, вынудив население перебраться в более северные города. Многие оказались в небезопасных и антисанитарных условиях в убежищах в столице и ее окрестностях, где школы и магазины были закрыты, чтобы разместить людей. Огромное количество перемещенных лиц перегрузило социальные службы, оставив тысячи людей на улице.

«Бейрут был готов принять только 10% от того количества людей, которое прибыло», — заявил на прошлой неделе мэр Абдалла Дарвич в интервью Би-би-си. — «Мы не представляли, что их будет так много».

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