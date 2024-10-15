Мо: ООН, «более четверти Ливана находится под израильским приказом об эвакуации»

Более четверти Ливана находится под израильским приказом об эвакуации. Об этом сообщило Агентство ООН по делам беженцев. Рема Джамус Имсейс, директор ближневосточного отделения агентства, заявила на пресс-конференции, что новые приказы об эвакуации для 20 деревень на юге Ливана затронули более 25% страны. «Люди откликаются на эти требования об эвакуации и бегут, практически ничего не беря с собой», — сказала она.

По данным правительства Ливана, более 1,2 миллиона человек были эвакуированы с юга Ливана, долины Бекаа и некоторых районов Бейрута. Крупные города и деревни на юге страны опустели, вынудив население перебраться в более северные города. Многие оказались в небезопасных и антисанитарных условиях в убежищах в столице и ее окрестностях, где школы и магазины были закрыты, чтобы разместить людей. Огромное количество перемещенных лиц перегрузило социальные службы, оставив тысячи людей на улице.

«Бейрут был готов принять только 10% от того количества людей, которое прибыло», — заявил на прошлой неделе мэр Абдалла Дарвич в интервью Би-би-си. — «Мы не представляли, что их будет так много».