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Франция: «безупречные и скромные» - такими Барнье хочет видеть своих министров

23 settembre 2024 | 14.52
Redazione Adnkronos
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Министры нового правительства Франции должны быть «безупречными и скромными». Об этом заявил премьер-министр Франции Мишель Барнье во время «правительственного завтрака» в Матиньоне перед передачей полномочий. «Действовать, а не говорить» и «действовать до того, как сообщать» - таковы были руководящие принципы, данные Барнье, который просил свою команду «не хвастаться, пожалуйста», своей работой.

Барнье также призвал «уважать всех наших сограждан и все политические партии», предлагая «выслушать всех». Затем премьер-министр пояснил, что «это правительство будет республиканским, прогрессивным и европейским».

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Barnier ministri del nuovo governo francese ministro Eliseo linea guida
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