Франция: «безупречные и скромные» - такими Барнье хочет видеть своих министров

Министры нового правительства Франции должны быть «безупречными и скромными». Об этом заявил премьер-министр Франции Мишель Барнье во время «правительственного завтрака» в Матиньоне перед передачей полномочий. «Действовать, а не говорить» и «действовать до того, как сообщать» - таковы были руководящие принципы, данные Барнье, который просил свою команду «не хвастаться, пожалуйста», своей работой.

Барнье также призвал «уважать всех наших сограждан и все политические партии», предлагая «выслушать всех». Затем премьер-министр пояснил, что «это правительство будет республиканским, прогрессивным и европейским».