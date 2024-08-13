Иран: источники сообщают, что если не будет соглашения о прекращении огня в Газе, то будет нападение**

Только соглашение о прекращении огня в Газе на переговорах, запланированных на четверг, может убедить Иран избежать ответных мер против Израиля за убийство в Тегеране Исмаила Хании. Об этом агентству Reuters сообщили три разных иранских источника, о чем также сообщили "Times of Israel" и другие международные СМИ.

Один из источников, принадлежащий к силовым структурам, заявил, что Тегеран вместе с "Хезболлой" нанесет прямой удар по Израилю, если переговоры провалятся или если сложится впечатление, что еврейское государство затягивает их. Однако те же источники не уточняют, сколько времени Иран позволит переговорам продолжаться.

Уточнения Тегерана появились после того, как появились сообщения о том, что он якобы нападет на Израиль до начала переговоров в Дохе в четверг.