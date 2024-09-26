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Германия: лидер молодежного крыла партии Зеленых, мы уходим, чтобы основать новое движение

26 settembre 2024 | 14.05
Redazione Adnkronos
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На следующий день после заявления об отставке руководства партии Зеленых Германии, сегодня настал черед лидеров молодежного крыла экологического движения, руководство которого объявило, что уходит, чтобы основать собственное левое движение. Нужно "политическая сила, которая будет бороться за то, чтобы экономика наконец служила гражданам и отвечала на их нужды", - говорится в заявлении совета директоров молодежной организации, состоящего из 10 членов. Председатель организации Свенья Аппун заявила агентству dpa, что члены совета уведомили партию о своей отставке.

"Годами мы пытались сделать Зеленых социальной силой, которая могла бы вернуть людям надежду", - заявила она. Сопредседатель Катарина Штолла говорила о процессе отдаления от Зеленых: "В долгосрочной перспективе нет смысла быть левой оппозицией политике, которую поддерживает собственная партия". В совместном заявлении члены уходящего совета директоров подчеркнули, что приняли свое решение до объявления об уходе лидеров партии - Омида Нурипура и Рикарды Ланг - вчера.

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Tag
consiglio direttivo Partito dei Verdi Partito dei Verdi della Germania dichiarazione del consiglio direttivo
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