Веб-заголовок

Дональд Трамп против Камалы Харрис, первый акт. Встреча состоится в Филадельфии во вторник, 10 сентября, в 21:00 по местному времени (в 03:00 в среду, 11 сентября, в Италии). В ходе телевизионных дебатов сойдутся республиканец, уже занимавший пост президента США с 2017 по 2021 год, и новая кандидатка от Демократической партии, выбранная на последнем съезде в Чикаго после отказа Джо Байдена. Как сообщает Agipronews, борьба будет упорной и напряженной, считают букмекеры, отдающие небольшое предпочтение Трампу. Коэффициент на его победу составляет 1,80 на Betflag и 1,85 на Sisal, в то время как на победу Харрис, которая может стать первой в истории женщиной во главе Соединенных Штатов, колеблется от 1,85 до 1,95.