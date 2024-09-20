Франция: до воскресенья будет представлен состав нового правительства

Состав правительства Мишеля Барнье будет представлен "до воскресенья, после обычных проверок на соответствие этическим нормам", сообщили источники в Матиньон вчера вечером, после 50-минутной встречи Барнье и Эммануэля Макрона. Барнье представил президенту список из 38 министров, которые войдут в состав его правительства, которое, подчеркивают в Матиньоне, "соблюдает баланс". По данным Bfmtv, несколько министров уходящего правительства Атталя могут сохранить свои посты. На пост министра внутренних дел было предложено имя Бруно Ретайо, председателя группы республиканцев в Сенате.