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Франция: до воскресенья будет представлен состав нового правительства

20 settembre 2024 | 10.44
Redazione Adnkronos
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Состав правительства Мишеля Барнье будет представлен "до воскресенья, после обычных проверок на соответствие этическим нормам", сообщили источники в Матиньон вчера вечером, после 50-минутной встречи Барнье и Эммануэля Макрона. Барнье представил президенту список из 38 министров, которые войдут в состав его правительства, которое, подчеркивают в Матиньоне, "соблюдает баланс". По данным Bfmtv, несколько министров уходящего правительства Атталя могут сохранить свои посты. На пост министра внутренних дел было предложено имя Бруно Ретайо, председателя группы республиканцев в Сенате.

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francia governo barnier ministri macron
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