Веб-заголовок

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23 settembre 2024 | 09.01
Redazione Adnkronos
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Премьер-министр Франции Мишель Барнье организовал «правительственный завтрак» в Матиньоне в 8 часов утра перед церемонией передачи полномочий. Об этом сообщает Bfmtv, уточняя, что на встрече будут присутствовать 39 министров нового правительства.

С 10 часов утра начнется передача дел. Как сообщает Le Figaro, в 10 часов утра состоится передача полномочий в министерстве юстиции и министерстве сельского хозяйства, а четверть часа спустя - в министерстве здравоохранения. В 10:30 — передача полномочий в министерствах внутренних и иностранных дел, а в 11 — в министерстве национального образования и министерстве высшего образования. Наконец, в полдень состоится передача дел в министерстве спорта и между пресс-секретарями правительства. Первый совет министров состоится в 15:00 в Елисейском дворце.

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Barnier colazione di governo primo ministro ministro colazione
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