Британский ультраправый активист Стивен Кристофер Яксли-Леннон, более известный как Томми Робинсон, покинул Кипр, пишет Express со ссылкой на полицию Айя-Напы, кипрского курортного города, откуда действовал агитатор. Сотрудник полиции сообщил Express, что Яксли-Леннон "покинул страну". Активист считается одним из главных подстрекателей насильственных протестов, сотрясающих Англию после того, как три девочки были убиты 17-летним подростком, родившимся в Уэльсе от родителей из Руанды, в Саутпорте, недалеко от Ливерпуля, в результате нападения с применением холодного оружия. В то время как власти не спешили раскрывать подробности о преступнике, вакуум был заполнен онлайн-дезинформацией, в распространении которой Яксли-Леннон, предположительно, принимал активное участие, что спровоцировало беспорядки и столкновения, продолжающиеся уже несколько дней в разных частях Соединенного Королевства.