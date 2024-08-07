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Великобритания: СМИ, ультраправый активист Робинсон покинул Кипр

07 agosto 2024 | 15.24
Redazione Adnkronos
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Британский ультраправый активист Стивен Кристофер Яксли-Леннон, более известный как Томми Робинсон, покинул Кипр, пишет Express со ссылкой на полицию Айя-Напы, кипрского курортного города, откуда действовал агитатор. Сотрудник полиции сообщил Express, что Яксли-Леннон "покинул страну". Активист считается одним из главных подстрекателей насильственных протестов, сотрясающих Англию после того, как три девочки были убиты 17-летним подростком, родившимся в Уэльсе от родителей из Руанды, в Саутпорте, недалеко от Ливерпуля, в результате нападения с применением холодного оружия. В то время как власти не спешили раскрывать подробности о преступнике, вакуум был заполнен онлайн-дезинформацией, в распространении которой Яксли-Леннон, предположительно, принимал активное участие, что спровоцировало беспорядки и столкновения, продолжающиеся уже несколько дней в разных частях Соединенного Королевства.

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