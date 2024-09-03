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Германия: в Дрездене подделаны почтовые бюллетени в пользу партии «Свободная Саксония»

03 settembre 2024 | 16.33
Redazione Adnkronos
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Полиция Дрездена расследует предполагаемые фальсификации на выборах, выявленные при подсчете бюллетеней, отправленных по почте избирателями, вызванными для обновления состава регионального парламента Саксонии. Основанием для расследования стало обнаружение десятков поддельных бюллетеней, относящихся как минимум к двум избирательным округам города, сообщило сегодня полицейское управление, уточнив, что голоса избирателей были заклеены скотчем и «заменены» крестиком за крайне правая партия «Свободная Саксония». На данный момент манипуляциям подверглось около 100 бюллетеней. За «Свободную Саксонию» было отдано 2,2% голосов.

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sospetti brogli elettorali polizia di Dresda dipartimento di polizia polizia
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